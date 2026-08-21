Informations pratiques

Clergoux

Journées Européennes du Patrimoine Château de Sédières

Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre, 10h-18h

Entre Moyen Âge et Renaissance naissante, le château incarne l’élégance et la puissance des demeures seigneuriales du XVIe siècle.

Exposition temporaire Nature

Immersion artistique et sensorielle autour du vivant, avec les artistes Kendra Haste et Pierre-Luc Poujol dans le château. Dans le parc, la faune corrézienne est mise à l’honneur par des photographes naturalistes, en collaboration avec l’association Égletons Photo Nature. Livret-jeu pour les enfants.

Visite guidée, 11h et 16h (1h)

Le château et son histoire, et l’exposition Nature .

Samedi 19 septembre, 10h et 14h

Atelier artistique (2h)

Fabrication d’un oiseau en grillage et fil d’acier avec Kendra Haste, pour sensibiliser à la préservation du patrimoine naturel. 6€/personne, 16 participants max, sur inscription, dès 12 ans.

Prévoir un tablier ou des vêtements de bricolage. .

Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70

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English : Journées Européennes du Patrimoine Château de Sédières

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Sédières Clergoux a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Contrées Vertes