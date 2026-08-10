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AGENDA · Clergoux

Randonnée pédestre Clergoux

samedi 29 août 2026 · Clergoux

Randonnée pédestre Clergoux

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Parking Château de Sédières
Ville
19320 Clergoux
Département
Corrèze
Tarif

Clergoux

Randonnée pédestre

Parking Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Randonnée accomagnée Difficulté Facile Durée 10 km   .

Parking Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27 

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Clergoux a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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