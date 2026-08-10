AGENDA · Clergoux
Randonnée pédestre Clergoux
samedi 29 août 2026 · Clergoux
Informations pratiques
Clergoux
Randonnée pédestre
Parking Château de Sédières Clergoux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Randonnée accomagnée Difficulté Facile Durée 10 km .
Parking Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Clergoux a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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