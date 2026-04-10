Domaine de Sédières Spectacle jeunes public Racontons ensemble Romèo et Juliette Parc du château Clergoux

Clergoux

Domaine de Sédières Spectacle jeunes public Racontons ensemble Romèo et Juliette

Parc du château Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Théâtre participatif Cie Fous Allier

À partir de 6 ans Durée 50 mn

Devenez acteur de l’histoire dans un spectacle participatif unique.

Humour, esprit de coopération et message de paix se mêlent à une mise en scène originale, où chacun·e peut incarner Roméo, Juliette, Tybalt, Mercutio ou Benvolio… selon ses envies.

Adapté à tous les publics, ce spectacle vivant transforme chaque représentation en une aventure collective inoubliable. .

Parc du château Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr

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English : Domaine de Sédières Spectacle jeunes public Racontons ensemble Romèo et Juliette

L’événement Domaine de Sédières Spectacle jeunes public Racontons ensemble Romèo et Juliette Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze