Domaine de Sédières Spectacle jeunes public Racontons ensemble Romèo et Juliette Parc du château Clergoux
Domaine de Sédières Spectacle jeunes public Racontons ensemble Romèo et Juliette Parc du château Clergoux mercredi 12 août 2026.
Clergoux
Domaine de Sédières Spectacle jeunes public Racontons ensemble Romèo et Juliette
Parc du château Château de Sédières Clergoux Corrèze
Tarif : – – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Théâtre participatif Cie Fous Allier
À partir de 6 ans Durée 50 mn
Devenez acteur de l’histoire dans un spectacle participatif unique.
Humour, esprit de coopération et message de paix se mêlent à une mise en scène originale, où chacun·e peut incarner Roméo, Juliette, Tybalt, Mercutio ou Benvolio… selon ses envies.
Adapté à tous les publics, ce spectacle vivant transforme chaque représentation en une aventure collective inoubliable. .
Parc du château Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr
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English : Domaine de Sédières Spectacle jeunes public Racontons ensemble Romèo et Juliette
L’événement Domaine de Sédières Spectacle jeunes public Racontons ensemble Romèo et Juliette Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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