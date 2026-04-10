Domaine de Sédières Apéro concert Tout à l’Est Clergoux
Domaine de Sédières Apéro concert Tout à l’Est Clergoux lundi 10 août 2026.
Clergoux
Domaine de Sédières Apéro concert Tout à l’Est
Château de Sédières Clergoux Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 19:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
MUSIQUE TZIGANE
Portés par les mélodies envoûtantes des Tziganes, quatre musiciens vous entraînent jusqu’aux sommets des Carpates pour une parenthèse hors du temps.
Violon, accordéon, percussions et chant se mêlent pour célébrer une musique vibrante, empreinte de passion, de chagrin et de joie. .
Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr
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English : Domaine de Sédières Apéro concert Tout à l’Est
L’événement Domaine de Sédières Apéro concert Tout à l’Est Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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