Clergoux

Domaine de Sédières Apéro Concerts Choeur de Loup

Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 19:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

CHORALE MUSIQUE OCCITANE

Entre chants traditionnels et reprises chaleureuses des tubes de Nadau, la chorale corrézienne Chœur de Loups dirigé par Christian Roque offre un voyage authentique au cœur de la culture occitane.

Leur énergie collective et leurs harmonies puissantes promettent un moment convivial et vibrant. .

Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr

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English : Domaine de Sédières Apéro Concerts Choeur de Loup

L’événement Domaine de Sédières Apéro Concerts Choeur de Loup Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze