Domaine de Sédières Apéro Concerts Choeur de Loup Clergoux
Domaine de Sédières Apéro Concerts Choeur de Loup Clergoux lundi 17 août 2026.
Clergoux
Domaine de Sédières Apéro Concerts Choeur de Loup
Château de Sédières Clergoux Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
CHORALE MUSIQUE OCCITANE
Entre chants traditionnels et reprises chaleureuses des tubes de Nadau, la chorale corrézienne Chœur de Loups dirigé par Christian Roque offre un voyage authentique au cœur de la culture occitane.
Leur énergie collective et leurs harmonies puissantes promettent un moment convivial et vibrant. .
Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr
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English : Domaine de Sédières Apéro Concerts Choeur de Loup
L’événement Domaine de Sédières Apéro Concerts Choeur de Loup Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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