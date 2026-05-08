Clergoux

Vide grenier

L’usine Clergoux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Grand vide grenier estival. Ambiance conviviale et familiale. Objets, vêteùent, jouets, livres, déco… Venez nombreux chiner, vendre et partager un bon moment solidaire ! Buvette Restauration et animations sur place – .

L’usine Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 67 92 97

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Clergoux a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze