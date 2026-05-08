Vide grenier Clergoux
Vide grenier Clergoux samedi 15 août 2026.
Clergoux
Vide grenier
L’usine Clergoux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Grand vide grenier estival. Ambiance conviviale et familiale. Objets, vêteùent, jouets, livres, déco… Venez nombreux chiner, vendre et partager un bon moment solidaire ! Buvette Restauration et animations sur place – .
L’usine Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 67 92 97
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Clergoux a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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