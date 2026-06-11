Atelier Création de bougie Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing

Estaing

Atelier Création de bougie

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Plongez dans un moment de créativité et de détente en fabriquant votre propre bougie artisanale !

Choisissez vos parfums envoûtants et repartez avec une bougie unique, faite par vos soins.

Un atelier convivial, ludique et parfumé qui éveillera vos sens.

Réservez votre place et laissez la magie opérer.

AU PROGRAMME

-Fabrication d’une bougie en pot 100g

-Sélection du parfum

-Coulage et décoration de votre bougie unique

-Conseils pour une combustion parfaite

Durée environ 1h30

Pour qui ? Seul(e), entre ami(e)s ou en famille

– Atelier animé par Pyrénées Candles.

– Réservation obligatoire. .

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 10 04 66 47 pyreneescandles@gmail.com

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English :

Immerse yourself in a moment of creativity and relaxation by making your own handmade candle!

Choose your favorite fragrances and take home a one-of-a-kind candle, made by you.

A friendly, fun, and fragrant workshop that will awaken your senses.

Reserve your spot and let the magic happen.

ON THE AGENDA:

-Making a 100g jar candle

-Selecting your scent

-Pouring and decorating your one-of-a-kind candle

-Tips for perfect burning

Duration: approximately 1.5 hours

Who is it for? On your own, with friends, or with family

L’événement Atelier Création de bougie Estaing a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65