Atelier création d’un suncatcher et goûter Maison Tarte Maison Tarte Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Atelier création d’un suncatcher et goûter Maison Tarte

Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

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Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 25 50 82 maisontarte.px@gmail.com

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English : Atelier création d’un suncatcher et goûter Maison Tarte

L’événement Atelier création d’un suncatcher et goûter Maison Tarte Périgueux a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Communal de Périgueux