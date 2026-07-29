Atelier création d’un suncatcher et goûter Maison Tarte Maison Tarte Périgueux
samedi 19 septembre 2026 · Maison Tarte · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Atelier création d’un suncatcher et goûter Maison Tarte
Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
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Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 25 50 82 maisontarte.px@gmail.com
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English : Atelier création d’un suncatcher et goûter Maison Tarte
L’événement Atelier création d’un suncatcher et goûter Maison Tarte Périgueux a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Communal de Périgueux
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