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Mélomanie Ciné-concert Périgueux

Mélomanie Ciné-concert Périgueux

Mélomanie Ciné-concert Périgueux jeudi 27 août 2026.

Adresse : Cathédrale Saint-Front

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Périgueux

Mélomanie Ciné-concert

Cathédrale Saint-Front Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

L’organiste et compositeur Thierry Escaich, titulaire de l’orgue de Notre Dame de Paris nous fait l’honneur de parrainer notre jeune festival en proposant une soirée mêlant cinéma et musique sera projeté dans la cathédrale un film qu’il accompagnera d’une improvisation à l’orgue.   .

Cathédrale Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Mélomanie Ciné-concert

L’événement Mélomanie Ciné-concert Périgueux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Communal de Périgueux

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