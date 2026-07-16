Atelier création d’une exposition photos, Centre socioculturel Les Longs Prés, Rennes

Informations pratiques

Atelier création d’une exposition photos Vendredi 24 juillet, 14h00 Centre socioculturel Les Longs Prés Ille-et-Vilaine

Sur inscription à partir du 18 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00

JARDIN ET PHOTO

Venez découvrir au plus près de chez vous les trésors de la nature

Préparation de l’exposition photo et goûter partagé.

Sur inscription à l’accueil des Longs Prés / Rendez-vous aux Longs Prés

Tout public (les mineurs doivent être accompagnés)

Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés, Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

JARDIN ET PHOTO Venez découvrir au plus près de chez vous les trésors de la nature Préparation de l’exposition photo et goûter partagé.