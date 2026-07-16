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Atelier création d’une exposition photos, Centre socioculturel Les Longs Prés, Rennes

vendredi 24 juillet 2026 · Centre socioculturel Les Longs Prés · Rennes

Atelier création d’une exposition photos, Centre socioculturel Les Longs Prés, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Centre socioculturel Les Longs Prés
Adresse
1 rue des Longs Prés,
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Sur inscription à partir du 18 juin

Atelier création d’une exposition photos Vendredi 24 juillet, 14h00 Centre socioculturel Les Longs Prés Ille-et-Vilaine

Sur inscription à partir du 18 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00

JARDIN ET PHOTO
Venez découvrir au plus près de chez vous les trésors de la nature
Préparation de l’exposition photo et goûter partagé.

Sur inscription à l’accueil des Longs Prés / Rendez-vous aux Longs Prés
Tout public (les mineurs doivent être accompagnés)

Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés, Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
JARDIN ET PHOTO Venez découvrir au plus près de chez vous les trésors de la nature Préparation de l’exposition photo et goûter partagé.

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