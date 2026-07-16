Atelier création d’une exposition photos, Centre socioculturel Les Longs Prés, Rennes
vendredi 24 juillet 2026 · Centre socioculturel Les Longs Prés · Rennes
Informations pratiques
Atelier création d’une exposition photos Vendredi 24 juillet, 14h00 Centre socioculturel Les Longs Prés Ille-et-Vilaine
Sur inscription à partir du 18 juin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00
JARDIN ET PHOTO
Venez découvrir au plus près de chez vous les trésors de la nature
Préparation de l’exposition photo et goûter partagé.
Sur inscription à l’accueil des Longs Prés / Rendez-vous aux Longs Prés
Tout public (les mineurs doivent être accompagnés)
Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés, Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
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