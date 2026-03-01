Atelier Création d’une sculpture de papier avec Isabelle Guio-Hullot Civaux

Atelier Création d’une sculpture de papier avec Isabelle Guio-Hullot

4 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 2026-03-28

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Découvrez la technique de création d’Isabelle Guiot-Hullot et fabriquez votre œuvre personnalisée.

Sur inscription.

Pour adultes ( + de 16 ans). .

4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98

English : Atelier Création d’une sculpture de papier avec Isabelle Guio-Hullot

