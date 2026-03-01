Atelier Création d’une sculpture de papier avec Isabelle Guio-Hullot Civaux
Atelier Création d’une sculpture de papier avec Isabelle Guio-Hullot Civaux samedi 28 mars 2026.
Atelier Création d’une sculpture de papier avec Isabelle Guio-Hullot
4 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
2026-03-28
Découvrez la technique de création d’Isabelle Guiot-Hullot et fabriquez votre œuvre personnalisée.
Sur inscription.
Pour adultes ( + de 16 ans). .
4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98
