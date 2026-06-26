Kerlouan

Atelier création

Rohou Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06 17:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez créer autour du territoire, des légendes et la de biodiversité.

Un atelier proposé par l’Ecole Zéro. .

Rohou Kerlouan 29890 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier création Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne