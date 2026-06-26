Atelier création Kerlouan
Atelier création Kerlouan jeudi 6 août 2026.
Kerlouan
Atelier création
Rohou Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06 17:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Venez créer autour du territoire, des légendes et la de biodiversité.
Un atelier proposé par l’Ecole Zéro. .
Rohou Kerlouan 29890 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier création Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
À voir aussi à Kerlouan (Finistère)
- Visites découverte de Meneham Kerlouan 30 juin 2026
- La mer en vers au manoir ! Route du vivier Kerlouan 1 juillet 2026
- Spectacle Le vaisseau pirate Kerlouan 1 juillet 2026
- Visite commentée de la Chapelle Saint-Egarec et sa fontaine Route de la chapelle Kerlouan 2 juillet 2026
- Visites découverte de Meneham Kerlouan 3 juillet 2026