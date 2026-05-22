Kerlouan

École des Imaginaires Pagans

Rohou Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-03

Pour l’École d’été des imaginaires Pagans, venez explorer le territoire de la Côte des Légendes, aux paysages saisissants et au nom résonnant comme une promesse de fabuleux récits.

Cette édition se déroulera du 3 au 9 août 2026 à Kerlouan au sein du Pays Pagan, en Finistère. Un territoire littoral à l’environnement chargé de récits, l’occasion d’essayer de comprendre comment créer de nouveaux récits et légendes collectives pour nos futurs.

Cette année, nous allons questionner les liens entre la biodiversité et les habitant·e·s par les légendes à travers des balades naturalistes, des cartographies sensibles, des ateliers collaboratifs et créatifs ainsi que des tables rondes. .

Rohou Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 7 83 68 61 17

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English :

L’événement École des Imaginaires Pagans Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne