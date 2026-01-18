Atelier création masques de Carnaval Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat

Atelier création masques de Carnaval

Rue Roger Salengro Foyer rural Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-07

Atelier de création de masques pour le Carnaval. Les participants pourront dessiner, découper et coller pour fabriquer et décorer leur propre masque. Ouvert à tous les enfants. .

Rue Roger Salengro Foyer rural Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 valentin.toussaert@foyer-rural-saint-leonard.fr

