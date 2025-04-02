Atelier création peinture végétale La Remise à Patache Préfailles

Préfailles

Atelier création peinture végétale

La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 11:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Atelier création de peinture végétale à Préfailles avec les Ateliers de Maia et la Vague Eco Créative !

Rendez-vous dans le centre-bourg de Préfailles à la Remise à Patache avec la Vague Eco Créative et Les Ateliers de Maia pour partager un moment créatif dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Une fois bien installé, Maia vous guide pas à pas dans cet atelier manuel à la fois écologique et économique !

Programme

À partir de légumes et d’épices, créez de la peinture végétale. Avec de simples ingrédients naturels, il est possible de créer de la peinture semblable à celle de l’aquarelle. Un atelier DIY créatif qui permet d’adopter une démarche zéro déchet dans le monde de l’art.

Les plus

Cette technique est à la fois saine pour la planète et pour l’homme car elle est naturelle et sans risque pour la santé en raison de l’absence de substances toxiques, solvants et autres allergènes.

Cet atelier est également parfait pour les plus petits car il permet de patouiller, expérimenter et développer tous les sens.

Bon à savoir

Réservation obligatoire par mail, par formulaire ou directement à la boutique-atelier

Paiement sur place en espèces ou chèques

Stationnement gratuit aux alentours

N’attendez plus et testez cet atelier artistique zéro déchet avec les Ateliers de Maia et la Vague Eco Créative. C’est un véritable tour de magie culinaire végétal qui attend toute la famille sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesateliersdelavague@gmail.com

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English :

Vegetable paint workshop in Préfailles with Ateliers de Maia and Vague Eco Créative!

L’événement Atelier création peinture végétale Préfailles a été mis à jour le 2026-05-15 par I_OT Pornic