Atelier création rouge à lèvres et vernis à ongles, Ateliers Octopodes, Chambéry

Atelier création rouge à lèvres et vernis à ongles Vendredi 6 mars, 17h30 Ateliers Octopodes Savoie

sur inscription/45€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T17:30:00+01:00 – 2026-03-06T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T17:30:00+01:00 – 2026-03-06T19:30:00+01:00

Cet atelier de 2 heures vous permettra de découvrir la formulation et la réalisation de rouges à lèvres. Vous apprendrez également à créer une teinte sur-mesure à l’aide de pigments 100 % naturels.

Vous repartirez avec le produit que vous avez conçu et vous bénéficierez de tous les trucs et astuces pour le reproduire chez vous.

Pendant que votre rouge à lèvres se solidifie, je vous guiderai dans la création de votre vernis à ongles, en utilisant une base neutre contenant 86% d’ingrédients naturels, vous allez pouvoir rajouter les pigments de votre choix et même des paillettes !

Public : tout public. Age minimum 8 ans

Prix 45 €

Matériel à amener : aucun matériel nécessaire

Nombre de participants : Min 2/ Max 6

Atelier animé par Mélissa de Cosmeli. www.cosmeli.fr

Contact pour infos et inscription : Cosmeli.contact@gmail.com – 07 89 55 93 04

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

