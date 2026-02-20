Atelier crée ton bouquet de fleurs en papier de récup Passage du Rocher Pornic

Pornic

Atelier crée ton bouquet de fleurs en papier de récup

Passage du Rocher 4 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Offrez une seconde vie au papier et repartez avec une création unique qui ne fanera jamais avec les Ateliers de Maia à Pornic

Au programme

Plongez dans l’univers poétique de l’Atelier de Maïa le temps d’une pause créative et écoresponsable. Accompagné par Camille, vous apprendrez à transformer de simples papiers de récupération (vieux livres, magazines, emballages) en un magnifique bouquet personnalisé

Apprentissage des techniques de découpage et de mise en forme

Astuces d’upcycling pour sublimer des matériaux du quotidien

Moment de partage convivial pour libérer votre imagination. Chaque participant repart avec sa composition fleurie, prête à décorer la maison ! .

Passage du Rocher 4 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

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English :

Give paper a second life and leave with a unique creation that will never fade with Les Ateliers de Maia in Pornic

L’événement Atelier crée ton bouquet de fleurs en papier de récup Pornic a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic