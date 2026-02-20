Atelier crée ton bouquet de fleurs en papier de récup Passage du Rocher Pornic
Atelier crée ton bouquet de fleurs en papier de récup Passage du Rocher Pornic samedi 6 juin 2026.
Pornic
Atelier crée ton bouquet de fleurs en papier de récup
Passage du Rocher 4 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Offrez une seconde vie au papier et repartez avec une création unique qui ne fanera jamais avec les Ateliers de Maia à Pornic
Au programme
Plongez dans l’univers poétique de l’Atelier de Maïa le temps d’une pause créative et écoresponsable. Accompagné par Camille, vous apprendrez à transformer de simples papiers de récupération (vieux livres, magazines, emballages) en un magnifique bouquet personnalisé
Apprentissage des techniques de découpage et de mise en forme
Astuces d’upcycling pour sublimer des matériaux du quotidien
Moment de partage convivial pour libérer votre imagination. Chaque participant repart avec sa composition fleurie, prête à décorer la maison ! .
Passage du Rocher 4 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com
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English :
Give paper a second life and leave with a unique creation that will never fade with Les Ateliers de Maia in Pornic
L’événement Atelier crée ton bouquet de fleurs en papier de récup Pornic a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic
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