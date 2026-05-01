Spectacle: the lighthouse hôtel Rue Loukianoff Pornic

Pornic

Spectacle: the lighthouse hôtel

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

L’Atelier ArtLangues présente The lighthouse hotel une création mêlant THÉÂTRE , DANSE et MUSIQUE.

The Lighthouse Hotel” est une création qui plonge le public dans l’atmosphère mystérieuse d’un hôtel perché au sommet d’une falaise. L’histoire mêle passé et présent un amour impossible né autrefois refait surface quarante ans plus tard à travers la découverte d’un objet énigmatique, révélant secrets et souvenirs enfouis. Inspiré d’un univers “so British”, le spectacle combine théâtre, danse et musique, entre drame romantique, mystère et touches d’humour anglais. .

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 06 59 61 67 ajpornic.secretariat@gmail.com

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English :

Atelier ArtLangues presents The lighthouse hotel , a creation combining THEATER, DANCE and MUSIC.

L’événement Spectacle: the lighthouse hôtel Pornic a été mis à jour le 2026-05-08 par I_OT Pornic