Atelier Crée ton illusion d’optique Bibliothèque Médiathèque Thiviers

Atelier Crée ton illusion d’optique

Bibliothèque Médiathèque 3 Espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Atelier de dessin et/ou bricolage pour créer sa propre illusion d’optique .

Bibliothèque Médiathèque 3 Espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr

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English : Atelier Crée ton illusion d’optique

L’événement Atelier Crée ton illusion d’optique Thiviers a été mis à jour le 2026-03-17 par Isle-Auvézère