Atelier Crée ton illusion d’optique Bibliothèque Médiathèque Thiviers
Atelier Crée ton illusion d’optique Bibliothèque Médiathèque Thiviers jeudi 23 juillet 2026.
Atelier Crée ton illusion d’optique
Bibliothèque Médiathèque 3 Espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Atelier de dessin et/ou bricolage pour créer sa propre illusion d’optique .
Bibliothèque Médiathèque 3 Espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr
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English : Atelier Crée ton illusion d’optique
L’événement Atelier Crée ton illusion d’optique Thiviers a été mis à jour le 2026-03-17 par Isle-Auvézère