Thiviers

Stage de Clown avec la Cie Les ConsSacrés

191 Chemin des Bourdons Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 16:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Viens découvrir notre approche du clown. Il s’agira avant tout de jouer. De découvrir des outils concrets pour se familiariser avec son imaginaire le plaisir d’essayer. (et parfois de rater!)

Il n’y a pas de pré-requis.

Des nez, du maquillages et des costumes seront mis à disposition.

Viens découvrir notre approche du clown. Il s’agira avant tout de jouer. De découvrir des outils concrets pour se familiariser avec son imaginaire le plaisir d’essayer. (et parfois de rater!)

Il n’y a pas de pré-requis.

Des nez, du maquillages et des costumes seront mis à disposition.

Prévoir une tenue souple.

Pour la pause repas, chacun.e apporte de quoi manger .

191 Chemin des Bourdons Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 63 85 57

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English : Stage de Clown avec la Cie Les ConsSacrés

Come discover our approach to clowning. It’s all about playing. Discover practical tools to help you tap into your imagination and enjoy the process of trying things out (and sometimes failing!).

There are no prerequisites.

Noses, makeup, and costumes will be provided.

L’événement Stage de Clown avec la Cie Les ConsSacrés Thiviers a été mis à jour le 2026-06-12 par Isle-Auvézère