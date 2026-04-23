Cours de Pilates sur appareils Equilibre Pilates Thiviers

Thiviers

Cours de Pilates sur appareils

Equilibre Pilates 30 Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:15:00

fin : 2026-07-04 13:15:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Les appareils PILATES facilitent la pratique avec l’aide de ressorts et de sangles, permettant ainsi une adaptation des exercices à tous. Si vous avez des problèmes physiques particuliers ou que vous souhaitez recommencer une activité physique en douceur, cette pratique est faite pour vous !

Les appareils PILATES facilitent la pratique avec l’aide de ressorts et de sangles ,

permettant ainsi une adaptation des exercices à tous. Si vous avez des problèmes

physiques particuliers ou que vous souhaitez recommencer une activité physique en douceur, cette pratique est faite pour vous ! .

Equilibre Pilates 30 Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 44 18 33 equilibrepilates@gmail.com

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English : Cours de Pilates sur appareils

PILATES machines use springs and straps to make exercising easier, so the exercises can be adapted to suit everyone. If you have particular physical problems or would like to resume physical activity gently, this is the exercise for you!

L’événement Cours de Pilates sur appareils Thiviers a été mis à jour le 2026-04-23 par Isle-Auvézère