Informations pratiques

Lohr

Atelier Creuse ta citrouille

9 rue de Petersbach Lohr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Tous à vos citrouilles ! Halloween approche, faites appel à votre âme de sculpteur ! Mais que faire de toute cette chair et de ces graines ? À la fin de cet atelier sculpture et cuisine, vous repartirez avec votre citrouille d’Halloween

Tous à vos citrouilles ! Halloween approche, faites appel à votre âme de sculpteur ! Mais que faire de toute cette chair et de ces graines ?

À la fin de cet atelier sculpture et cuisine, vous repartirez avec votre citrouille d’Halloween et des mets à base de ses restes !

Cet atelier est financé par le SMICTOM de Saverne et la DREAL Grand Est. .

9 rue de Petersbach Lohr 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 44 86 contact@lespiverts.org

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English :

Get your pumpkins! Halloween is just around the corner, so call on your carving skills! But what to do with all those seeds and flesh? At the end of this carving and cooking workshop, you’ll leave with your very own Halloween pumpkin!

L’événement Atelier Creuse ta citrouille Lohr a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre