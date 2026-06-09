Doulevant-le-Château

Atelier Crochet

Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Tout public

Débutants ou plus expérimentés, n’hésitez pas à venir ! Apprenez, échangez vos astuces et créez dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Atelier ouvert à tous, matériels de base disponible sur place. .

Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19 bibliotheque.doulevant@orange.fr

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English :

L’événement Atelier Crochet Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne de Joinville