Atelier Crochet Doulevant-le-Château
Atelier Crochet Doulevant-le-Château mardi 9 juin 2026.
Doulevant-le-Château
Atelier Crochet
Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Tout public
Débutants ou plus expérimentés, n’hésitez pas à venir ! Apprenez, échangez vos astuces et créez dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Atelier ouvert à tous, matériels de base disponible sur place. .
Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19 bibliotheque.doulevant@orange.fr
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English :
L’événement Atelier Crochet Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne de Joinville
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