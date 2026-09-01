Atelier croquis Place du Vieux Château Montbron
jeudi 17 septembre 2026 · Place du Vieux Château · Montbron
Informations pratiques
Montbron
Atelier croquis
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-10-08 16:00:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-08
Venez expérimenter le croquis d’après nature avec Thierry Atry (06-72-04-89-10).
Apporter son matériel.
Adultes à partir de 16 ans.
Gratuit, sur inscription.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
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English : Sketching workshop
Come and experience the sketch from nature with Thierry Atry (06-72-04-89-10).
Bring your equipment.
Adults from 16 years old.
Free, registration required.
L’événement Atelier croquis Montbron a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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