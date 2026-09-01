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AGENDA · Montbron

Atelier croquis Place du Vieux Château Montbron

jeudi 17 septembre 2026 · Place du Vieux Château · Montbron

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place du Vieux Château
Adresse
Médiathèque du Minage
Ville
16220 Montbron
Département
Charente
Tarif

Montbron

Atelier croquis

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-10-08 16:00:00

Date(s) :
2026-09-17 2026-10-08

Venez expérimenter le croquis d’après nature avec Thierry Atry (06-72-04-89-10).
Apporter son matériel.
Adultes à partir de 16 ans.
Gratuit, sur inscription.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70  mediatheque@montbron.fr

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English : Sketching workshop

Come and experience the sketch from nature with Thierry Atry (06-72-04-89-10).
Bring your equipment.
Adults from 16 years old.
Free, registration required.

L’événement Atelier croquis Montbron a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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