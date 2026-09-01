Atelier croquis Place du Vieux Château Montbron

Informations pratiques

Montbron

Atelier croquis

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:00:00

fin : 2026-10-08 16:00:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-10-08

Venez expérimenter le croquis d’après nature avec Thierry Atry (06-72-04-89-10).

Apporter son matériel.

Adultes à partir de 16 ans.

Gratuit, sur inscription.

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English : Sketching workshop

Come and experience the sketch from nature with Thierry Atry (06-72-04-89-10).

Bring your equipment.

Adults from 16 years old.

Free, registration required.

L’événement Atelier croquis Montbron a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord