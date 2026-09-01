Atelier doublage cinéma Place du Vieux Château Montbron

Informations pratiques

Montbron

Atelier doublage cinéma

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Un atelier pour découvrir les coulisses du doublage audiovisuel.

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English : Film dubbing workshop

A workshop to discover behind the scenes of audiovisual dubbing.

L’événement Atelier doublage cinéma Montbron a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord