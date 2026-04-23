Atelier | Cubetto Médiathèque La Force

La Force

Atelier | Cubetto

Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Atelier parents-enfants notion de programmation Les histoires avec Cubetto le robot

Cubetto est un petit Robot en bois que l’enfant programmera à l’aide d’un panneau faisant office de télécommande. Grâce à des blocs de couleur, l’enfant donnera des instructions permettant au robot d’évoluer sur une carte posée au sol ou sur une table. Cette carte représente des péripéties et des aventures que Cubetto devra réaliser.

Sur réservation. .

Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 81 18 mediatheque.laforce@la-cab.fr

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English : Atelier | Cubetto

L’événement Atelier | Cubetto La Force a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides