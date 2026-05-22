Club des lecteurs Médiathèque La Force
Club des lecteurs Médiathèque La Force lundi 22 juin 2026.
La Force
Club des lecteurs
Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 13:30:00
fin : 2026-06-22 15:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Le club des lecteurs de La Force prend la forme de rencontres ouvertes à toutes et tous pour parler de ses coups de cœur. Quand on a aimé un livre, quelle joie de relever ses points positifs et d’exprimer ses émotions ou des réflexions qu’il a suscitées, et de partager ! On ressort toujours de ces rencontres avec de nouvelles idées à ajouter à notre pile à-lire ! Rendez-vous pour un moment convivial autour de vos lectures du moment !
Les séances sont animées conjointement par les deux bibliothécaires de La Force et les lecteurs. .
Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 81 18 mediatheque.laforce@la-cab.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club des lecteurs
L’événement Club des lecteurs La Force a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à La Force (Dordogne)
- Atelier | Cubetto Médiathèque La Force 27 mai 2026
- Conte et histoires sur le loups Médiathèque La Force 12 juin 2026