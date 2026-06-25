Atelier cuisine Hang’Art Agen

Agen

Atelier cuisine

Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez préparer et déguster de délicieux cookies salés chèvre-courgette avec Alexandra !

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Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 77 25 56 animation@standup47.com

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English : Atelier cuisine

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L’événement Atelier cuisine Agen a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Destination Agen