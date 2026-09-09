Atelier Cuisine Bien Vivre sa rentrée grâce à son alimentation Honfleur
samedi 12 septembre 2026 · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Atelier Cuisine Bien Vivre sa rentrée grâce à son alimentation
Magasin DARTY Honfleur ZI ZAC du parc d’activités, 117 rue de la Manche Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Cet atelier vous propose de remettre en place des habitudes alimentaires simples pour retrouver de l’énergie et préparer progressivement votre organisme à l’automne.
En septembre, notre rythme change. Cet atelier vous propose de remettre en place des habitudes alimentaires simples pour retrouver de l’énergie et préparer progressivement votre organisme à l’automne.
Au programme réalisation de recettes de saison, préparation d’une base de cuisine à décliner en plusieurs repas, conseils pratiques pour gagner du temps au quotidien et apprendre à composer facilement une assiette équilibrée.
Vous repartirez avec des recettes faciles à refaire chez vous, des astuces d’organisation et des repères concrets pour adopter une alimentation adaptée à votre rythme de vie.
Atelier animé par Céline LHOTE, naturopathe, réflexologue et praticienne Do In. .
Magasin DARTY Honfleur ZI ZAC du parc d’activités, 117 rue de la Manche Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 87 15 31 95 celine.lhote@cnaturellementsoi.fr
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English : Atelier Cuisine Bien Vivre sa rentrée grâce à son alimentation
This workshop aims to help you re-establish simple eating habits to boost your energy levels and gradually prepare your body for autumn.
L’événement Atelier Cuisine Bien Vivre sa rentrée grâce à son alimentation Honfleur a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Honfleur-Beuzeville
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