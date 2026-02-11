Visite guidée L’évolution du port à travers les âges La Lieutenance Honfleur
Visite guidée L’évolution du port à travers les âges La Lieutenance Honfleur jeudi 9 juillet 2026.
Honfleur
Visite guidée L’évolution du port à travers les âges La Lieutenance
Quai de la Planchette Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-09-03 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-09-03
Découvrez l’histoire et l’évolution du port à travers le temps.
Découvrez l’histoire et l’évolution du port à travers le temps. .
Quai de la Planchette Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr
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English : Visite guidée L’évolution du port à travers les âges La Lieutenance
The port through the ages
L’événement Visite guidée L’évolution du port à travers les âges La Lieutenance Honfleur a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Honfleur-Beuzeville
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