Visite théâtralisée de La Lieutenance Les marches du temps Quai de la Planchette Honfleur
Visite théâtralisée de La Lieutenance Les marches du temps Quai de la Planchette Honfleur samedi 25 juillet 2026.
Honfleur
Visite théâtralisée de La Lieutenance Les marches du temps
Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Découvrez La Lieutenance Nouvelle création par la Compagnie du Souffle 14 : visite théâtralisée de la Lieutenance, le plus ancien bâtiment de la ville, véritable témoin de l’histoire du port normand.
Les Chronogirls vos conteront l’évolution du bâtiment, et vous emmèneront à travers le temps, à la rencontre de personnages qui ont marqué son histoire.
Par la compagnie du Souffle 14, avec Magali George et Lorena Felei les Chronogirls, Thomas Niku Lari le Lieutenant du roi, Christine Madeline Mme de Montpensier. .
Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr
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English : Visite théâtralisée de La Lieutenance Les marches du temps
Discover La Lieutenance: a new creation by Compagnie du Souffle 14: a dramatized tour of La Lieutenance, the city?s oldest building and a true witness to the history of the Normandy port.
L’événement Visite théâtralisée de La Lieutenance Les marches du temps Honfleur a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Honfleur-Beuzeville
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