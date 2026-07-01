Informations pratiques

Honfleur

Vente éphémère de mobilier de seconde main

Honfleur Normandy Outlet Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-25 19:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Vente éphémère de mobilier de seconde main chez Honfleur Normandy Outlet

Du 21 au 25 juillet, Honfleur Normandy Outlet accueille l’association Être & Boulot pour une vente dédiée au mobilier et aux objets de décoration de seconde main.

Venez découvrir une sélection de meubles revalorisés par sablage, du mobilier conçu à partir de bois de palettes recyclées, ainsi qu’un choix de bibelots et de vaisselle. Chaque pièce a été restaurée, transformée ou fabriquée dans une démarche de réemploi et de valorisation des matériaux.

Une belle occasion de chiner des objets uniques, alliant utilité, caractère et engagement en faveur de l’économie circulaire. .

Honfleur Normandy Outlet Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 29 05 52 02

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English : Vente éphémère de mobilier de seconde main

L’événement Vente éphémère de mobilier de seconde main Honfleur a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Honfleur-Beuzeville