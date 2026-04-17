Atelier cuisine en famille Rue Jean Jacques Rousseau Nexon
Atelier cuisine en famille Rue Jean Jacques Rousseau Nexon mercredi 6 mai 2026.
Nexon
Atelier cuisine en famille
Rue Jean Jacques Rousseau Centre social Nexon Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Atelier parents-enfants (dès 5 ans). Cuisinez en famille, avec Delphine Goffi, naturopathe.
Au programme pâte à tartiner, Energy Balls, biscuits,… une alternative au goûter trop sucré et aux produits ultra transformés. .
Rue Jean Jacques Rousseau Centre social Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05 famille.aajpn@orange.fr
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English :
L’événement Atelier cuisine en famille Nexon a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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