Atelier cuisine en famille Rue Jean Jacques Rousseau Nexon

Nexon

Atelier cuisine en famille

Rue Jean Jacques Rousseau Centre social Nexon Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Atelier parents-enfants (dès 5 ans). Cuisinez en famille, avec Delphine Goffi, naturopathe.

Au programme pâte à tartiner, Energy Balls, biscuits,… une alternative au goûter trop sucré et aux produits ultra transformés. .

Rue Jean Jacques Rousseau Centre social Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05 famille.aajpn@orange.fr

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English :

L’événement Atelier cuisine en famille Nexon a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus