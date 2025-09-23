Fontès

ATELIER CUISINE ET ÉCHANGES DE RECETTES ANTI GASPI

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Réalisation d’une recette sucrée simple et gourmande en utilisant des ingrédients souvent oubliés.

Réalisation d’une recette sucrée simple et gourmande en utilisant des ingrédients souvent oubliés.

Une façon ludique de cuisiner tout en réduisant le gaspillage alimentaire !

Vous pourrez également échanger vos recettes, qui constitueront un livre de recette anti gaspi!

Gratuit, sur inscription!

Par Roul’Contact et le Volcan Fontésol .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com

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English :

Create a simple, delicious sweet recipe using ingredients that are often forgotten.

L’événement ATELIER CUISINE ET ÉCHANGES DE RECETTES ANTI GASPI Fontès a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS