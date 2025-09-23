ATELIER CUISINE ET ÉCHANGES DE RECETTES ANTI GASPI Fontès
ATELIER CUISINE ET ÉCHANGES DE RECETTES ANTI GASPI Fontès mercredi 24 juin 2026.
Fontès
ATELIER CUISINE ET ÉCHANGES DE RECETTES ANTI GASPI
1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Réalisation d’une recette sucrée simple et gourmande en utilisant des ingrédients souvent oubliés.
Réalisation d’une recette sucrée simple et gourmande en utilisant des ingrédients souvent oubliés.
Une façon ludique de cuisiner tout en réduisant le gaspillage alimentaire !
Vous pourrez également échanger vos recettes, qui constitueront un livre de recette anti gaspi!
Gratuit, sur inscription!
Par Roul’Contact et le Volcan Fontésol .
1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Create a simple, delicious sweet recipe using ingredients that are often forgotten.
L’événement ATELIER CUISINE ET ÉCHANGES DE RECETTES ANTI GASPI Fontès a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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