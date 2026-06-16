Fontès

VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU DE MAZERS

16 Boulevard Jules Ferry Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le président de la Confrérie Saint-Hippolyte, accompagné d’un vigneron, vous guidera jusqu’aux ruines du château de Mazers, sur les hauteurs du village.

Le président de la Confrérie Saint-Hippolyte, accompagné d’un vigneron, vous guidera jusqu’aux ruines du château de Mazers, sur les hauteurs du village.

Le nom de Mazers est indissociable de l’une des plus prestigieuses cuvées de la cave de Fontès. La confrérie bachique Saint-Hippolyte se fera un plaisir de terminer cette visite en charmant les papilles de ses hôtes après avoir enchanté leurs oreilles.

Repas tiré du sac .

16 Boulevard Jules Ferry Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 14 22 accueil@mairiefontes.fr

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English :

The president of the Confrérie Saint-Hippolyte, accompanied by a winemaker, will guide you to the ruins of Mazers Castle, on the hills above the village.

L’événement VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU DE MAZERS Fontès a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS