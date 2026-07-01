UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fontès

RDV GOURMAND AU DOMAINE ANQUEVEN Fontès

jeudi 23 juillet 2026 · Fontès

RDV GOURMAND AU DOMAINE ANQUEVEN Fontès

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
333 Chemins des Termes
Ville
34320 Fontès
Département
Hérault
Tarif
25 25 29

Fontès

RDV GOURMAND AU DOMAINE ANQUEVEN

333 Chemins des Termes Fontès Hérault

Tarif : 25 – 25 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Visite & Apéritif au coucher du soleil.
Partez à la découverte du Domaine Anqueven, niché entre Pézenas et Clermont-l’Hérault, et vivez une expérience œnologique et gourmande dans un cadre exceptionnel.
Visite & Apéritif au coucher du soleil.

Partez à la découverte du Domaine Anqueven, niché entre Pézenas et Clermont-l’Hérault, et vivez une expérience œnologique et gourmande dans un cadre exceptionnel

Au programme de cette soirée

– Visite guidée du domaine de la vigne au verre
– Dégustation commentée de 5 cuvées du domaine
– En exclusivité Dégustation de l’Huile d’olive du Domaine
– Apéritif gourmand sur la terrasse panoramique au coucher du soleil avec planches de charcuteries & fromages soigneusement sélectionnés
– Un cadeau souvenir offert pour tout achat

** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération **   .

333 Chemins des Termes Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 59 34 27 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV GOURMAND AU DOMAINE ANQUEVEN

Tour & Aperitif at Sunset.
Set out to explore the Domaine Anqueven, nestled between Pézenas and Clermont-l’Hérault, and enjoy a wine and culinary experience in an exceptional setting.

L’événement RDV GOURMAND AU DOMAINE ANQUEVEN Fontès a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS

À voir aussi à Fontès (Hérault)