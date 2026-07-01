Informations pratiques

Fontès

RDV GOURMAND AU DOMAINE ANQUEVEN

333 Chemins des Termes Fontès Hérault

Tarif : 25 – 25 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Visite & Apéritif au coucher du soleil.

Partez à la découverte du Domaine Anqueven, niché entre Pézenas et Clermont-l’Hérault, et vivez une expérience œnologique et gourmande dans un cadre exceptionnel.

Visite & Apéritif au coucher du soleil.

Partez à la découverte du Domaine Anqueven, niché entre Pézenas et Clermont-l’Hérault, et vivez une expérience œnologique et gourmande dans un cadre exceptionnel

Au programme de cette soirée

– Visite guidée du domaine de la vigne au verre

– Dégustation commentée de 5 cuvées du domaine

– En exclusivité Dégustation de l’Huile d’olive du Domaine

– Apéritif gourmand sur la terrasse panoramique au coucher du soleil avec planches de charcuteries & fromages soigneusement sélectionnés

– Un cadeau souvenir offert pour tout achat

** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ** .

333 Chemins des Termes Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 59 34 27 86

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English : RDV GOURMAND AU DOMAINE ANQUEVEN

Tour & Aperitif at Sunset.

Set out to explore the Domaine Anqueven, nestled between Pézenas and Clermont-l’Hérault, and enjoy a wine and culinary experience in an exceptional setting.

L’événement RDV GOURMAND AU DOMAINE ANQUEVEN Fontès a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS