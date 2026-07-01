RDV GOURMAND AU DOMAINE ANQUEVEN Fontès
jeudi 23 juillet 2026 · Fontès
Informations pratiques
Fontès
RDV GOURMAND AU DOMAINE ANQUEVEN
333 Chemins des Termes Fontès Hérault
Tarif : 25 – 25 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Visite & Apéritif au coucher du soleil.
Partez à la découverte du Domaine Anqueven, niché entre Pézenas et Clermont-l’Hérault, et vivez une expérience œnologique et gourmande dans un cadre exceptionnel.
Visite & Apéritif au coucher du soleil.
Partez à la découverte du Domaine Anqueven, niché entre Pézenas et Clermont-l’Hérault, et vivez une expérience œnologique et gourmande dans un cadre exceptionnel
Au programme de cette soirée
– Visite guidée du domaine de la vigne au verre
– Dégustation commentée de 5 cuvées du domaine
– En exclusivité Dégustation de l’Huile d’olive du Domaine
– Apéritif gourmand sur la terrasse panoramique au coucher du soleil avec planches de charcuteries & fromages soigneusement sélectionnés
– Un cadeau souvenir offert pour tout achat
** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ** .
333 Chemins des Termes Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 59 34 27 86
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English : RDV GOURMAND AU DOMAINE ANQUEVEN
Tour & Aperitif at Sunset.
Set out to explore the Domaine Anqueven, nestled between Pézenas and Clermont-l’Hérault, and enjoy a wine and culinary experience in an exceptional setting.
L’événement RDV GOURMAND AU DOMAINE ANQUEVEN Fontès a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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