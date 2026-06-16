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BŒUF À LA BROCHE Fontès

BŒUF À LA BROCHE Fontès

BŒUF À LA BROCHE Fontès vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : 16 Boulevard Jules Ferry

Ville : 34320 Fontès

Département : Hérault

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif :

Fontès

BŒUF À LA BROCHE

16 Boulevard Jules Ferry Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Au lendemain de la Nuit du rosé, l’association la Renarde fontésole renoue avec la tradition, avec le bœuf à la broche, accompagné d’une ambiance musicale.
Au lendemain de la Nuit du rosé, l’association la Renarde fontésole renoue avec la tradition, avec le bœuf à la broche, accompagné d’une ambiance musicale.   .

16 Boulevard Jules Ferry Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 7 86 03 43 09 

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English :

The day after the Nuit du ros%E9, the association La Renarde font%E9sole revives the tradition with spit-roasted beef, accompanied by live music.

L’événement BŒUF À LA BROCHE Fontès a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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