BŒUF À LA BROCHE Fontès
BŒUF À LA BROCHE Fontès vendredi 31 juillet 2026.
Fontès
BŒUF À LA BROCHE
16 Boulevard Jules Ferry Fontès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Au lendemain de la Nuit du rosé, l’association la Renarde fontésole renoue avec la tradition, avec le bœuf à la broche, accompagné d’une ambiance musicale.
Au lendemain de la Nuit du rosé, l’association la Renarde fontésole renoue avec la tradition, avec le bœuf à la broche, accompagné d’une ambiance musicale. .
16 Boulevard Jules Ferry Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 7 86 03 43 09
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English :
The day after the Nuit du ros%E9, the association La Renarde font%E9sole revives the tradition with spit-roasted beef, accompanied by live music.
L’événement BŒUF À LA BROCHE Fontès a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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