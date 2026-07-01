ATELIER LAMPION D’ÉTÉ Fontès
mercredi 22 juillet 2026 · Fontès
Informations pratiques
Fontès
ATELIER LAMPION D’ÉTÉ
1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Quelques végétaux (fleurs, feuilles), un support et hop! un joli lampion de saison.
Quelques végétaux (fleurs, feuilles), un support et hop! un joli lampion de saison.
Par Roul’Contact. .
1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@tere-contact.com
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English : ATELIER LAMPION D’ÉTÉ
A few plants (flowers, leaves), a frame, and voilà! A pretty seasonal lantern.
L’événement ATELIER LAMPION D’ÉTÉ Fontès a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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