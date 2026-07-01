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ATELIER LAMPION D’ÉTÉ Fontès

mercredi 22 juillet 2026 · Fontès

ATELIER LAMPION D’ÉTÉ Fontès

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Adresse
1 Rue de l'Hôpital
Ville
34320 Fontès
Département
Hérault
Tarif

Fontès

ATELIER LAMPION D’ÉTÉ

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Quelques végétaux (fleurs, feuilles), un support et hop! un joli lampion de saison.
Quelques végétaux (fleurs, feuilles), un support et hop! un joli lampion de saison.
Par Roul’Contact.   .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99  roulcontact@tere-contact.com

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English : ATELIER LAMPION D’ÉTÉ

A few plants (flowers, leaves), a frame, and voilà! A pretty seasonal lantern.

L’événement ATELIER LAMPION D’ÉTÉ Fontès a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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