Fontès

SOIRÉE REPAS AVEC O’SOLEDAD

Route de Cabrières Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Repas avec animation par O’Soledad

Repas avec animation par O’Soledad .

Route de Cabrières Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 32 00

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English : SOIRÉE REPAS AVEC O’SOLEDAD

Dinner with entertainment by O’Soledad

L’événement SOIRÉE REPAS AVEC O’SOLEDAD Fontès a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS