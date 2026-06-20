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SOIRÉE REPAS AVEC O’SOLEDAD Fontès

SOIRÉE REPAS AVEC O’SOLEDAD Fontès vendredi 31 juillet 2026.

Adresse
Route de Cabrières
Ville
34320 Fontès
Département
Hérault
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Tarif

Fontès

SOIRÉE REPAS AVEC O’SOLEDAD

Route de Cabrières Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Repas avec animation par O’Soledad
Repas avec animation par O’Soledad   .

Route de Cabrières Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 32 00 

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English : SOIRÉE REPAS AVEC O’SOLEDAD

Dinner with entertainment by O’Soledad

L’événement SOIRÉE REPAS AVEC O’SOLEDAD Fontès a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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