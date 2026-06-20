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SOIRÉE REPAS AVEC DJ CORSO Fontès

SOIRÉE REPAS AVEC DJ CORSO Fontès lundi 20 juillet 2026.

Adresse
Route de Cabrières
Ville
34320 Fontès
Département
Hérault
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Tarif

Fontès

SOIRÉE REPAS AVEC DJ CORSO

Route de Cabrières Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Repas avec bar à Vinyle avec DJ CORSOO
Repas avec bar à Vinyle avec DJ CORSOO   .

Route de Cabrières Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 32 00 

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English : SOIRÉE REPAS AVEC DJ CORSO

Dinner with bar %E0 Vinyl with DJ CORSOO

L’événement SOIRÉE REPAS AVEC DJ CORSO Fontès a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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