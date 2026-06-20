SOIRÉE REPAS AVEC DJ CORSO Fontès
SOIRÉE REPAS AVEC DJ CORSO Fontès lundi 20 juillet 2026.
Fontès
SOIRÉE REPAS AVEC DJ CORSO
Route de Cabrières Fontès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Repas avec bar à Vinyle avec DJ CORSOO
Repas avec bar à Vinyle avec DJ CORSOO .
Route de Cabrières Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 32 00
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English : SOIRÉE REPAS AVEC DJ CORSO
Dinner with bar %E0 Vinyl with DJ CORSOO
L’événement SOIRÉE REPAS AVEC DJ CORSO Fontès a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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