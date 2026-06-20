Fontès

SOIRÉE REPAS AVEC DJ CORSO

Route de Cabrières Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Repas avec bar à Vinyle avec DJ CORSOO

Repas avec bar à Vinyle avec DJ CORSOO .

Route de Cabrières Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 32 00

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English : SOIRÉE REPAS AVEC DJ CORSO

Dinner with bar %E0 Vinyl with DJ CORSOO

L’événement SOIRÉE REPAS AVEC DJ CORSO Fontès a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS