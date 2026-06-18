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Atelier cuisine express Eugénie-les-Bains

Atelier cuisine express Eugénie-les-Bains

Atelier cuisine express Eugénie-les-Bains vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : L'Ecole de cuisine

Ville : 40320 Eugénie-les-Bains

Département : Landes

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 75 75 Tarif de base plein tarif

Eugénie-les-Bains

Atelier cuisine express

L’Ecole de cuisine Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:30:00
fin : 2026-07-03 16:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Atelier express à 75€
Vendredi 3 juillet Le Feuilletage, de 14h30 à 16h   .

L’Ecole de cuisine Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 06 07 

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English : Atelier cuisine express

L’événement Atelier cuisine express Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Tourisme Aire Eugénie

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