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Dîner concert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains

Dîner concert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains

Dîner concert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Maison Madeline

Ville : 40320 Eugénie-les-Bains

Département : Landes

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 16 16 Tarif de base plein tarif

Eugénie-les-Bains

Dîner concert à la Maison Madeline

Maison Madeline Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Jeudi 25 juin 19h00 — Dîner Concert Avec Silky, duo de variétés internationales Steak de thon à la plancha 16€   .

Maison Madeline Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 45 43 09 

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English : Dîner concert à la Maison Madeline

L’événement Dîner concert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par Tourisme Aire Eugénie

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