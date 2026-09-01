Atelier cuisine la moussaka Collectif souletin Mauléon-Licharre
jeudi 17 septembre 2026 · Collectif souletin · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Atelier cuisine la moussaka
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:30:00
fin : 2026-09-17 12:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.
Patricia vous révèlera ses secrets pour réaliser la moussaka. L’atelier est ouvert à tous, sur adhésion à l’association. Les places sont limitées, merci de vous inscrire. .
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine la moussaka
L’événement Atelier cuisine la moussaka Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché traditionnel Mauléon-Licharre 12 septembre 2026
- Forum des associations Square Jean Moulin Mauléon-Licharre 12 septembre 2026
- Atelier nutri’activ Mairie Mauléon-Licharre 14 septembre 2026
- Atelier rythmez-vous Trinquet Glaria Mauléon-Licharre 14 septembre 2026
- Atelier couture Collectif souletin Mauléon-Licharre 14 septembre 2026