ATELIER CUISINE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe

Informations pratiques

ATELIER CUISINE Lundi 14 septembre, 14h00 Maison de quartier du Courghain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T14:00:00+02:00 – 2026-09-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-14T14:00:00+02:00 – 2026-09-14T16:00:00+02:00

Maison de quartier du COURGHAIN

Avec les conseils dune diététicienne, venez réaliser une collation équilibré

Information complémentaire : Noubliez pas dapporter une boîte afin de repartir avec votre réalisation.

Maison de quartier du Courghain Place de l’Abbé Pierre 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328218507 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}] Maison de quartier du Courghain

Maison de quartier du COURGHAIN Avec les conseils dune diététicienne, venez réaliser une collation équilibré Information complémentaire : Noubliez pas dapporter une boîte afin de repartir avec …