Atelier cuisine Le Ruban Vert Mareuil en Périgord

Atelier cuisine

Le Ruban Vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Cuisinez des crêpes et beignets pour préparer Mardi Gras le lundi 16 février. Cet atelier cuisine aura lieu au Ruban Vert de 13h30 à 16h30. Il sera gratuit et ouvert à tous, sur inscription.

Cuisinez des crêpes et beignets pour préparer Mardi Gras le lundi 16 février. Cet atelier cuisine aura lieu au Ruban Vert de 13h30 à 16h30. Il sera gratuit et ouvert à tous, sur inscription. .

Le Ruban Vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70 accueil.mareuil@lerubanvert.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cuisine

Come and cook for a good cause! Help us make doughnuts and crêpes that will be sold to fund future Green Ribbon projects. Free and open to all.

L’événement Atelier cuisine Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne