Atelier cuisine Le Ruban Vert Mareuil en Périgord
Atelier cuisine Le Ruban Vert Mareuil en Périgord lundi 16 février 2026.
Atelier cuisine
Le Ruban Vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Dordogne
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
Cuisinez des crêpes et beignets pour préparer Mardi Gras le lundi 16 février. Cet atelier cuisine aura lieu au Ruban Vert de 13h30 à 16h30. Il sera gratuit et ouvert à tous, sur inscription.
Le Ruban Vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70 accueil.mareuil@lerubanvert.org
English : Atelier cuisine
Come and cook for a good cause! Help us make doughnuts and crêpes that will be sold to fund future Green Ribbon projects. Free and open to all.
