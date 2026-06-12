Mareuil en Périgord

Atelier cuisine

Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:30:00

fin : 2026-06-16 12:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Atelier cuisine. Cuisinez un repas complet et voyagez à travers votre assiette avec les autres participants. Lieu révélé à l’inscription. Une participation de 9 euros par personne sera demandée.

Atelier cuisine. Cuisinez un repas complet et voyagez à travers votre assiette avec les autres participants. Lieu révélé à l’inscription. Une participation de 9 euros par personne sera demandée. .

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70

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English : Atelier cuisine

Cooking workshop. Cook a complete meal and travel through your plate with the other participants. Location revealed upon registration. A participation fee of 9 euros per person will be charged.

L’événement Atelier cuisine Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-07 par Val de Dronne