Atelier cuisine Le panier souletin Mauléon-Licharre
jeudi 9 juillet 2026 · Le panier souletin · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Atelier cuisine
Le panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le panier souletin de Mauléon vous invite à participer à son atelier cuisine.
Avec Chloé Gasparello, diététicienne, vous confectionnerez des salades de saison. Vous échangerez, également, sur les qualités nutritionnelles des fruits et légumes. Sur inscription uniquement. .
Le panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61 teja.laborde@collectifsouletin.eus
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English : Atelier cuisine
L’événement Atelier cuisine Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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