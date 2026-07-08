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Atelier cuisine Le panier souletin Mauléon-Licharre

jeudi 9 juillet 2026 · Le panier souletin · Mauléon-Licharre

Atelier cuisine Le panier souletin Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Le panier souletin
Adresse
14 rue des frères Barenne
Ville
64130 Mauléon-Licharre
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Mauléon-Licharre

Atelier cuisine

Le panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Le panier souletin de Mauléon vous invite à participer à son atelier cuisine.
Avec Chloé Gasparello, diététicienne, vous confectionnerez des salades de saison. Vous échangerez, également, sur les qualités nutritionnelles des fruits et légumes. Sur inscription uniquement.   .

Le panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61  teja.laborde@collectifsouletin.eus

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English : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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