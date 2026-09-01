Atelier cuisine Le panier souletin Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Mauléon-Licharre

Atelier cuisine

Le panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:00:00

fin : 2026-09-17 16:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Le panier souletin de Mauléon vous invite à participer à son atelier cuisine.

Chloé Gasparello, diététicienne, vous expliquera comment préparer un fondant coco et carottes ainsi que l’houmous petits pois. Sur inscription uniquement. .

Le panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61 teja.laborde@collectifsouletin.eus

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English : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque