Atelier cuisine, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray
vendredi 28 août 2026 · Médiathèque Elsa-Triolet · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Atelier cuisine Vendredi 28 août, 14h30 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime
Gratuit – Parents-enfants. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T14:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:30:00+02:00
Les plats seront ensuite dégustés sur place lors d’un moment festif sur la terrasse de la médiathèque.
Médiathèque Elsa-Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]
Atelier cuisine avec les légumes cultivés au parc du Champ des Bruyères, avec l’association le Champ des possibles.
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