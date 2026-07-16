Atelier cuisine, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Atelier cuisine Vendredi 28 août, 14h30 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime

Gratuit – Parents-enfants. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T14:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:30:00+02:00

Les plats seront ensuite dégustés sur place lors d’un moment festif sur la terrasse de la médiathèque.

Médiathèque Elsa-Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]

Atelier cuisine avec les légumes cultivés au parc du Champ des Bruyères, avec l’association le Champ des possibles.