Atelier cuisine Montfort-sur-Meu
samedi 26 septembre 2026 · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Montfort-sur-Meu
Atelier cuisine
Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Créons ensemble un mandala en légumes ou en fruits de saison ! Avec Marie-Pascale.
Rendez-vous le samedi 26 septembre de 15h30 à 17h30, dégustation comprise !
Atelier à partir de 12 ans, enfants accompagnés. N’hésitez pas à venir seul.e, en famille ou entre ami.e.s ! .
Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
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English :
L’événement Atelier cuisine Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté
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