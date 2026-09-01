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AGENDA · Montfort-sur-Meu

Atelier cuisine Montfort-sur-Meu

samedi 26 septembre 2026 · Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Place de la Gare
Ville
35160 Montfort-sur-Meu
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Montfort-sur-Meu

Atelier cuisine

Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Créons ensemble un mandala en légumes ou en fruits de saison ! Avec Marie-Pascale.

Rendez-vous le samedi 26 septembre de 15h30 à 17h30, dégustation comprise !

Atelier à partir de 12 ans, enfants accompagnés. N’hésitez pas à venir seul.e, en famille ou entre ami.e.s !   .

Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62 

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English :

L’événement Atelier cuisine Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté

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